Appell der Bundesregierung

Medizinstudierende in der Anatomievorlesung: Die Bundesregierung appelliert an die Bundesländer, mehr Studienplätze für Medizin zu schaffen. (picture alliance / dpa / Waltraud Grubitzsch)

Da in den kommenden Jahren zehntausende Ärzte in den Ruhestand gingen, sei die medizinische Versorgung in Deutschland in Gefahr, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach der "Bild am Sonntag". Die Zahl der Medizinstudienplätze müsse daher mindestens um 5.000 erhöht werden. Zudem mache die geplante Krankenhausreform wenig Sinn, wenn für die Kliniken nachher die Ärzte fehlten. Auch der Marburger Bund sowie die Bundesärztekammer warnten vor einem Mangel an Medizinstudienplätzen. Man müsse jetzt ausbilden, um das Gesundheitssystem auch in Zukunft am Laufen zu halten, hieß es.

