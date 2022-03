Russisches Militärfahrzeug mit dem Buchstaben "Z". (imago images/SNA/Ilya Pitalev)

Berlins Innensenatorin Spranger sagte dem "Tagesspiegel", werde damit etwa ein Kontext zum russischen Angriffskrieg hergestellt, dann bedeute dies natürlich auch eine Befürwortung. Das aber wäre strafbar, und da werde man sofort einschreiten, betonte die SPD-Politikerin. Ähnlich geäußert hatten sich in den vergangenen Tagen Vertreter der Landesregierungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. NRW-Flüchtlingsminister Stamp forderte auf Twitter gar ein deutschlandweites Verbot des "Z" als Symbol des - so der FDP-Politiker wörtlich - "Putinschen Faschismus".

Das weiße "Z" ist seit Beginn der Invasion der Ukraine auf russischen Militärfahrzeugen und Uniformen zu sehen. Außerhalb des Kriegsgebiets gilt es als Symbol einer Unterstützung für das Vorgehen Moskaus. Zu sehen ist es etwa an Gebäuden, Autos oder Kleidung. Weitere Hintergründe dazu können Sie hier nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.