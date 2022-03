Bundesländer uneins über landesweite Hotspots (picture alliance / dpa-Zentralbild / Sebastian Kahnert)

Es herrscht Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung einer besonderen Infektionslage erfüllt sind oder nicht, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Mecklenburg-Vorpommern erklärte das ganze Land bis Ende April zum Hotspot. Hamburg hat demnach dasselbe vor. Baden-Württemberg und Niedersachsen etwa sehen indes trotz Rekorden bei den Neuinfektionen im Moment keine rechtliche Handhabe dafür.

Die Corona-Inzidenz stieg gestern weiter an. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell bei 1.758. Mehrere Landkreise weisen Werte von über 3.000 aus. Binnen eines Tages wurden bundesweit rund 252.000 Ansteckungen und 278 weitere Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsrate gibt das RKI mit 7,51 an. - Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP riet zum weiteren Tragen von Corona-Schutzmasken in Bus und Bahn, auch wenn dies nicht mehr verpflichtend sei.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.