Unter dem Druck steigender Infektionszahlen treten ab heute (Montag) neue Corona-Beschränkungen in Kraft.

Auslöser ist vor allem die sich schnell ausbreitende Omikron-Variante. Deshalb werden Kontakte im privaten und im öffentlichen Leben weiter eingeschränkt.

Ab heute bleiben beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern Kinos, Theater, Museen und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen. In Brandenburg gilt für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen drinnen oder draußen eine Obergrenze von zehn Personen - diese Regelung gilt mindestens bis zum 11. Januar. An Silvester sind Ansammlungen verboten, für belebte Plätze gilt ein Böllerverbot.

Auch in Baden-Württemberg und in Niedersachsen werden die Regeln verschärft. Morgen folgen weitere Bundesländer.

