Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel (Thomas Banneyer/dpa)

Starke Regionen seien die Wachstums- und Innovationslokomotiven der EU, heißt es in einer "Brüsseler Erklärung", die die Ministerpräsidenten bei Beratungen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel verabschiedet haben. Es gelte, den europäischen Anschluss an den globalen Wettbewerb zu behalten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst sagte, auch starke Industrieregionen wie Niedersachsen oder sein Bundeslands stünden vor Transformationsherausforderungen. Auch sie brauchten Hilfe, um industriell und sozial stark zu bleiben.

Wüst bekräftigt Forderung nach Industriestrompreis

Heute früh hatte Wüst im Deutschlandfunk gesagt, er halte die Einführung eines subventionierten Industriestrompreises für dringend geboten . Dieses Instrument sei insbesondere für Unternehmen maßgeblich, die in einem harten Wettbewerb stünden und Deutschland gerade in Richtung USA oder China verließen. Der CDU-Politiker kritisierte, dass es noch keine Anfrage der Bundesregierung bei der EU-Kommission gebe, um eine solche Subvention zu genehmigen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.