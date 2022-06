Bauerntag in Lübeck

Bundesagrarminister Cem Özdemir (rechts) und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands (Axel Heimken/dpa)

Vielen Bauern falle es derzeit schwer, positiv in die Zukunft zu blicken, sagte der Grünen-Politiker. Sie bräuchten Planungssicherheit und wirksame Lösungen. Der Minister warnte jedoch davor, wegen der aktuelle Krisensituation infolge des russischen Krieges in der Ukraine den klimafreundlichen Umbau der Landwirtschaft in Frage zu stellen. Wer so denke, leiste der Kinder- und Enkelgeneration einen Bärendienst. Der Präsident des Bauernverbandes, Rukwied, sprach sich für eine Ausweitung der Getreideproduktion in Deutschland aus. Er sagte, angesichts der knapper werdenden Getreidemengen infolge des Krieges müssten die Anbauflächen hierzulande vorübergehend ausgeweitet werden. Dadurch könnten 1,4 Millionen Tonnen Weizen mehr erzeugt werden. Er erwarte von der Politik, dass sie dieses Instrument nutze.

