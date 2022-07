Medienberichte

Getreidefeld mit hohem Kornblumenbesatz: in einigen landwirtschaftlichen Bertrieben hat das Umdenken bereits begonnen. (picture alliance / Countrypixel | FRP)

Er setze sich für ein System ein, das den Planeten schone, den Betrieben ein faires Einkommen biete und Tiere artgerecht leben lasse, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein Blick in den Weltklimabericht zeige deutlich, dass klimafreundlicheres Wirtschaften notwendig sei, um die Lebensgrundlagen zu erhalten, so Özdemir. Deshalb müssten die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Der Landwirtschaftsminister nannte die geplante Einführung eines Tierhaltungskennzeichens als Beispiel, um dies zu erreichen.

Özdemir sieht in Deutschland zudem keinen Grund für Bauernproteste wie in den Niederlanden. Die Ausgangslagen in beiden Ländern seien nicht vergleichbar, sagte der Grünen-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Landwirte in den Niederlanden sollten ihre Emissionen um bis zu 95 Prozent reduzieren, während es in Deutschland um moderatere Einschränkungen beim Düngen gehe.

