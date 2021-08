Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will strengere Regeln für die Hundehaltung einführen.

So werde die Kettenhaltung von Hunden verboten, sagte die CDU-Politikerin der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post". Zudem würden die Anforderungen an die Hundezucht verschärft. Dann werde zum Beispiel eine Mindestzeit von vier Stunden für den täglichen Umgang mit den Welpen vorgegeben. Ihr Ministerium passe die Regeln derzeit an neue wissenschaftliche Erkenntnisse an.



Angesichts des Haustier-Booms wegen der Corona-Pandemie will die Ministerin auch für mehr Sachkunde bei den Verkäufern im Zoofachhandel sorgen. Das Personal müsse geschult sein und sich regelmäßig fortbilden, sagte Klöckner.

