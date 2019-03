Die Krise von Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga hat sich im Spiel bei Werder Bremen weiter verschärft.

Durch die 2:4 (1:1)-Niederlage bleibt die baldige Entlassung von Trainer Domenico Tedesco weiter wahrscheinlich. Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider hatte bei seiner Präsentation am Dienstag unmissverständlich eine Trendwende gefordert. Immerhin lieferten die Schalker Spieler eine verbesserte Leistung ab und waren durch Breel Embolo in Führung gegangen (26.). Milot Rashica (31., 73.) und Max Kruse (51., Elfmeter) erzielten dann aber für Bremen drei Treffer. Embolo hatte für Schalke nochmal verkürzt (85.), bevor Martin Harnik für Werder den 4:2-Endstand herstellte (90.+4).



Schalke tritt nun am Dienstag bei Manchester City zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League an (Hinspiel 2:3), ehe RB Leipzig am folgenden Samstag auf Schalke zu Gast ist. Bremen spielt in der kommenden Woche bei Bayer Leverkusen.