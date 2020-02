In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse:

Bremen - Union Berlin 0:2

Wolfsburg - Düsseldorf 1:1

Hertha BSC - Mainz 1:3

Freiburg - Hoffenheim 1:0

Schalke - Paderborn 1:1 und

Leverkusen - Dortmund 4:3.



Vier Tage nach dem von Vorwürfen begleiteten Achtelfinale im DFB-Pokal haben Hertha BSC und der FC Schalke 04 Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung gesetzt. Im Berliner Olympiastadion waren vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 Hunderte Plakate mit dem Namen von Jordan Torunarigha sowie dessen Rückennummer 25 zu sehen. Der 22-Jährige, der nach eigener Aussage am Dienstag auf Schalke (2:3 n.V.) rassistisch beleidigt worden war, stand in der Startformation. Die Hertha-Profis liefen mit einem weißen oder schwarzen Strich im Gesicht auf.



Auf Schalke brachten die Anhänger und der Verein vor dem Anpfiff der Partie gegen den SC Paderborn mit verschiedenen Aktionen ihr "Engagement für ein vielfältiges und buntes Blau-Weiß" symbolisch zum Ausdruck. Das Motto lautete: "Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Steht auf, wenn ihr Menschen seid." So wurden auf Anregung der Fan-Szene regenbogenfarbene Eckfahnen als Zeichen gegen Homophobie entworfen. Die Mannschaft betrat den Rasen mit "#stehtauf"-Auflaufshirts, und auf der Kapitänsbinde von Omar Mascarell war ebenfalls dieses Motto zu lesen.