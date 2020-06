Lucien Favre bleibt Trainer von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund .

Das hat Sportdirektor Michael Zorc auf einer Pressekonferenz bestätigt. Favre hatte ohnehin einen Vertrag bis Sommer 2021 - es hatte allerdings Spekulationen über eine frühzeitige Trennung gegeben. In seinen ersten zwei Jahren in Dortmund blieb der Schweizer ohne Titel, führte sein Team aber zweimal zur Vizemeisterschaft hinter Bayern München - auch in dieser Saison.