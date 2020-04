Die Bundesliga ist bereit. An Tag X, sobald es Politik und Behörden zulassen, kann der Ball wieder rollen. Schutzkonzepte sind erarbeitet, Geisterspiele vorbereitet. Wenn es nach den Profivereinen geht, dann kann schon Mitte Mai wieder gespielt werden.

Und dafür baut die Liga schon seit Wochen in der Kommunikation massiv vor. Mit schwülstigen Worten darüber, dass man sich selbst in dieser Zeit nicht überhöhen dürfe, natürlich mit Sätzen über die so oft ins Feld geführte verbindende Kraft des Fußballs, und noch einmal stärker: über die Lebensfreude, die die Bundesliga bei Millionen von Menschen auslösen könne.

Kommunikationsstrategie ist durchschaubar

Die PR-Maschinerie der Liga läuft auf Hochtouren. Kommunikativ bereitet man seit Beginn der Spielpause im März den Neustart vor. Und so kann Liga-Boss Christian Seifert heute natürlich mit spielerischer Leichtigkeit sein Verantwortungsbewusstsein demonstrieren: Er würde ja schon lange sagen, Deutschland habe gerade andere Themen als Fußball, fabuliert er. Eine Kommunikationsstrategie, die auf den ersten Blick durchschaubar ist, die aber dennoch in der Politik verfängt. Selbst Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich offen für Geisterspiele.

"Wenn die Bundesliga spielt", war aus manchem Politikermund zu hören, "dann wird die aktuelle Zeit wenigstens für Fußballfans erträglicher." Die Bundesliga als Opium fürs Volk, damit die große Zahl an Fans nicht gegen weitere Beschränkungen des sozialen Lebens oder einen möglichen – hier und da heraufbeschworenen – zweiten Lockdown aufbegehrt?

Söder als "Mann des Volkes"

Schon immer haben Politiker den Fußball genutzt, um ihr eigenes Image aufzupolieren. Auch jetzt in der Corona-Krise. Wie sonst ist zu erklären, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sonst gerne als Befürworter rigider Anti-Corona-Maßnahmen auftritt, einen Bundesliga-Start im Mai andeutet?

Wie oft wurde in den letzten Wochen die Verantwortung beschworen, Abstand zu halten und im Sinne der Mitmenschen vorsichtig zu sein. Welches Bild vermittelt es aber, wenn jetzt die Kontaktsportart Fußball wieder losgehen soll? Zweikämpfe an der Strafraumlinie, während im Supermarkt provisorische Abstandslinien noch immer eingezogen sind? Fragen lassen muss sich die Bundesliga schon: Wo ist da die Vorbildfunktion? Genau die Vorbildfunktion, die bei jeder erstbesten Gelegenheit von Funktionären, Sportlern und aus der Politik in allen Tonarten besungen wird.

Ängste sind nicht Alleinstellungsmerkmal des Fußballs

Natürlich kann man den Vereinen nicht vorwerfen, innerhalb ihrer Möglichkeiten das Beste aus der Situation machen zu wollen. Natürlich ist es sogar verantwortungsvoll, jetzt Konzepte zu schreiben und bereit zu sein für den Tag des Neustarts. Schließlich sind die 36 Vereine in erster und zweiter Liga auch mittelständische Unternehmen, zum Teil börsennotiert. Arbeitsplätze, längst nicht nur bei den Profis auf dem Rasen hängen dran.

Aber dieses Argument gilt in vielen Branchen. Druck und Existenzängste sind sicher nicht Alleinstellungsmerkmal des Fußballs. Und warum sollte das Kulturgut Fußball am Ende wichtiger sein als andere Kulturgüter?

Jetzt muss die Politik entscheiden, gefragt ist abzuwägen, was wirklich gebraucht wird. Geisterspiele zum Erhalt des Milliardengeschäfts Fußball-Bundesliga dürften nicht die Tabellenführung haben bei der langen Liste der notwendigen Maßnahmen in der Krise.

Matthias Friebe (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Matthias Friebe, Jahrgang 1987, Journalist, studierte Neuere und Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und Katholische Theologie in Münster und Duisburg-Essen. Volontariat bei domradio.de und Ausbildung an der Journalistenschule ifp in München. Danach arbeitete er als Moderator und Redakteur für WDR, Deutschlandfunk und domradio.de. Heute ist er Redakteur in der Sportredaktion des Deutschlandfunks.