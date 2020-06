Der Kniefall nach ihrem Tor zum 1:1 (Endstand 3:1 für Essen) im Pokalspiel gegen Potsdam sei spontan gewesen, sagt Nicole Anyomi. Sie habe sich Spielern wie Marcus Thuram oder Jayden Sancho in ihrem Protest gegen Rassismus anschließen wollen. Ihre Mitspielerinnen hätten davon nichts gewusst, sie habe auch nicht erwartet, dass sie mitmachten, sagt Anyomi. Langfristig hofft sie aber auf weitere Mitstreiterinnen:

"Ich würde mich freuen, wenn Spielerinnen sich hinknien würden, um ein Zeichen zu setzen. Das würde ja nochmal einen ganz anderen Input geben in die Gesellschaft." Anyomi baut auf eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung: "Es müssten alle mitmachen: Ob schwarz oder weiß – total egal. Wir müssen das gemeinsam machen, nur gemeinsam kommen wir voran und gemeinsam können wir etwas ändern."

Nicole Anyomi bejubelt das 3:1 (Endstand) im Pokalspiel gegen Potsdam (matthias koch / imago)

Anyomi spricht sich dafür aus, dass SportlerInnen auch auf dem Feld ihre Meinung äußern können. Eine Änderung der Regelwerke in diese Richtung hält sie für sinnvoll - auch wenn Verbände eigene Botschaften aussendetet. "Na klar gibt es immer wieder Banner oder Werbungen: ‚Say no to racism – sag Nein zu Rassismus‘. Aber irgendwann reicht es jetzt auch mal."

Trotz der verstärkten Demonstrationen kann sich Anyomi ein Ende des Rassismus nicht vorstellen: "Ich würde mich freuen, wenn das mal ein Ende haben würde. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass der Rassismus nie ein Ende haben wird. Weil es immer wieder Menschen geben wird, die gegen Minderheiten ankämpfen werden."

