Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Hannover zuhause mit 0:3 gegen Leipzig verloren.

Die Tore schossen Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3) und Kapitän Willy Orban (64. und 85. Minute). Hannover ist in der Bundesliga nun seit neun Spielen in Folge sieglos. Für den Tabellenvorletzten war es das erste Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Doll. "Wir haben eine gewisse Unsicherheit und Müdigkeit gespürt", sagte er nach der Niederlage. Bei dem ein oder anderen müsse auch am Fitnesslevel gearbeitet werden.



Am Nachmittag stehen in der Bundesliga folgende Partien an:



Frankfurt - Dortmund,

Leverkusen - München,

Hoffenheim - Düsseldorf,

Hertha BSC - Wolfsburg,

Nürnberg - Bremen

und am Abend schließlich Schalke - Mönchengladbach.