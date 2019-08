In der Fußball-Bundesliga gab es am Abend folgendes Ergebnis:

1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:3.



Zunächst hatte Drexler den FC im Rheinenergiestadion in Köln in der 29. Minute mit 1:0 in Führung gebracht.



Doch in der zweiten Halbzeit drehte sich das Spiel - zugunsten von Dortmund. Der BVB schoss mit Sancho in der 70. Minute den Ausgleich, bevor Hakimi und Alcácer wenige Minuten vor Schluss alles klarmachten zum 3:1-Endstand für die Gäste. Wie beim 5:1 in der Vorwoche gegen den FC Augsburg und bei insgesamt fünf Spielen in der Vorsaison machte der BVB dabei aus einem Rückstand noch einen Sieg.