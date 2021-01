Pal Dardai wird erneut Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

Er tritt die Nachfolge von Bruno Labbadia an, der am Sonntag entlassen worden war. Der Vertrag gilt bis Sommer 2022. Der Ungar hatte Hertha bereits von Februar 2015 bis Juni 2019 betreut. Bereits am Sonntag war entschieden worden, dass Sportdirektor Arne Friedrich bis Ende Juni die Aufgaben des ebenfalls entlassenen Sport-Geschäftsführers Michael Preetz übernimmt.

