Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat das erste Relegationsspiel gegen Holstein Kiel mit 0:1 verloren.

Das Rückspiel des Tabellen-16. der abgelaufenen Saison gegen den Zweitliga-Dritten findet am kommenden Samstag statt.



Köln kämpft in der Relegation um den Klassenerhalt, andernfalls käme es zum siebten Abstieg der Vereinsgeschichte. Kiel spielt um einen möglich Aufstieg, der erstmals einem Club aus Schleswig-Holstein gelingen würde.



Das Tor des Hinspiels erzielte Kiels Simon Lorenz in der 59. Minute.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.