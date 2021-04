Schalk 04 hat gegen den FC Augsburg 1:0 gewonnen.

Es war der zweite Saison-Sieg des Tabellenletzten. Schalke hat bei sechs verbleibenden Spielen aber nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Der erste Saisonsieg war Schalke am 9. Januar beim 4:0 über Hoffenheim gelungen. Gegen Augsburg traf Suat Serdar schon in der vierten Minute. Augsburg bleibt im gesicherten Mittelfeld.



Am Abend trifft Köln auf Mainz.

