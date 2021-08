Bundesliga-Start Fans im Für und Wider zur neuen Form des Stadionbesuchs

Für die Fans in der Bundesliga ist es ein neues Erlebnis: Die Stadien sind höchstens halbvoll, Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten in vielen Bereichen. Zwei Fans erzählen, warum sie am 1. Spieltag hingegangen sind - oder warum nicht.

Eva-Lotte Bohle und Marc Quambusch im Gespräch mit Maximilian Rieger