Die Clubs der Fußball-Bundesliga haben in diesem Jahr so viel Geld in neue Spieler investiert wie noch nie zuvor.

Wie aus Berechnungen der dpa zum Schluss des Transferfensters hervorgeht, wurden 698,85 Millionen für 156 neue Profis gezahlt. Die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2017 lag bei 577 Millionen Euro. Ein Transfer in dreistelliger Höhe blieb aus. In der Bundesliga ist Lucas Hernández teuerster Spieler dieser Transferperiode. Für den Abwehrmann von Atlético Madrid bezahlte der FC Bayern 80 Millionen Euro. Am letzten Tag der Transferfrist zerschlug sich noch ein spektakulärer Abgang. Der frühere Nationalspieler Jérôme Boateng, in München nur noch Ersatz, wechselte nicht wie zwischenzeitlich vermutet zu Juventus Turin.



Der BVB investierte mit 137 Millionen Euro am meisten. Bester Verkäufer war Eintracht Frankfurt. Die SGE nahm insgesamt 141,5 Millionen Euro ein. Sparfuchs der Liga ist der SC Paderborn. Der teuerste Spieler ist Rifet Kapic von den Grashoppers Zürich für günstige 150.000 Euro.