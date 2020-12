"Ich würde auf jeden Fall sagen, dass hier eine Chance verpasst wurde", sagt der Klimaschutz-Aktivist Nick Heubeck über die Neuverteilung der Gelder in der Fußball-Bundesliga, bei der Umwelt- und Klimafreundlichkeit keine Rolle spielten. "Ich glaube Bundesligisten müssen sich aber noch mal deutlich klarer machen, welche Verantwortung sie gerade in der Klimakrise haben."

Der Klima-Aktivist Nick Heubeck (2019) (picture alliance/dpa | Jörg Carstensen)

Die Bundesliga sei Teil eines fossilen Systems, das die Klimaveränderung anfache. Und das werde in der Liga nicht angesprochen. Die Bundesliga habe es Jahre und Jahrzehnte verschlafen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden:

"Ganz viele Vereine sind einfach in die Champions League des Greenwashings aufgestiegen. Wenn man immer noch den Ölkonzern auf der Brust prangen hat, wenn man immer noch für die Werbung macht auf der ganzen Welt, dann kann man sich nicht rausreden und nicht sagen, man kämpft gegen die Klimakrise, nur weil man am anderen Ende der Welt irgendwie ein paar Bäume pflanzt", sagt Heubeck.

Es brauche ein Umdenken bei der Planung des Spieltags. Wer Parkhäuser für zigtausende Autos baue statt den Nahverkehr zu stärken, brauche sich nicht wundern, wenn die Zuschauer mit dem Auto kämen.

"Es gibt überhaupt keinen Plan"

Heubeck fordert Druck aus der Gesllschaft und der Politik, konzentriert auf Vereine oder die Bundesliga. Selbstverpflichtungen hätten auch in der Industrie nirgendwo funktioniert. Corona sei dabei nur eine Ausrede für weitere Verzögerungen. Gebraucht werde eine große gesellschaftliche Veränderung:

"Das sind jetzt die großen Fragen der nächsten Jahre: Wie kann man in den Stadien und in der Bundesliga die Emissionen drastisch reduzieren? Es gibt überhaupt keinen Plan, der sich an wissenschaftlichen Realitäten der Klimakrise orientiert. Die Bundesliga hat zum Beispiel keine Ahnung, wie sie die Emissionen so reduzieren muss, dass wir die Zusagen des Pariser Klimaabkommens einhalten", bemängelt Heubeck.

Diskussionen dazu würden noch nicht geführt. Er selbst habe sich des Themas Umwelt- und Klimaschutz angenommen, weil er sich über Wegwerf-Plastikbecher beim BVB geärgert habe. Mithilfe anderer Fans habe es schnell eine Initiative und Veränderungen gegeben:

"Ich würde nicht sagen, es sind die bösen Fußballfans, die am Ende gar kein Ököbewusstsein haben. Sondern meistens sind es die Vereine, die der Gesellschaft hinterher hinken."