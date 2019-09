Eintracht Frankfurt hat bei Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin den ersten Auswärtssieg in dieser Saison erzielt.

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter setzte sich mit 2:1 (0:0) durch. Der Niederländer Bas Dost brachte die Gäste bei seinem ersten Startelfeinsatz in der 48. Minute in Führung, der Portugiese André Silva traf in der 62. Minute. Den Berlinern gelang in der 68. Minute der Anschlusstreffer durch Anthony Ujah.



In der Tabelle verbesserte sich die Eintracht auf den siebten Platz mit zehn Punkten. Union bleibt bei vier Zählern und auf Platz 14.