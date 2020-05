Nach einem offensichtlichen Regelverstoß gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga hat Augsburgs neuer Trainer Heiko Herrlich angekündigt, das morgige Training seiner Mannschaft nicht zu leiten.

Auch werde er beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag nicht im Stadion sein, erklärte der Trainer. Herrlich räumte ein, dass er einen Fehler gemacht habe. Er war während der Hotel-Quarantäne des Teams einkaufen gewesen. Zur Begründung sagte der 48-Jährige, er habe Zahnpasta und Hautcreme in einem Supermarkt besorgt. Im DFL-Konzept zur Fortsetzung des Spielbetriebs in der Corona-Krise steht, dass die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht werden müssen.