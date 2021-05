Werder Bremen muss nach 41 Jahren aus der Fußball-Bundesliga absteigen.

Die Norddeutschen verloren am letzten Spieltag mit 2:4 gegen Gladbach. Der 1. FC Köln sicherte sich den Relegationsplatz und wahrt damit die Chance auf einen Klassenerhalt. Die Mannschaft von Übergangstrainer Friedhelm Funkel schlug Absteiger Schalke mit einem 1:0. Das Tor fiel in der 86. Minute. Bielefeld verhinderte mit ein 0:2-Sieg in Stuttgart den Abstieg.



Trotz ihres Siegs verpassten die Gladbacher Platz sieben und damit den Einzug in die neue UEFA Conference-League. Union Berlin sicherte sich die Teilnahme mit einem 2:1-Sieg gegen Leipzig. Die Meisterschaft für den FC Bayern München stand schon länger fest. Deren Stürmer Robert Lewandowski gelang es, mit seinem 41. Treffer gegen Augsburg den legendären Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 zu übertreffen. Er ist damit alleiniger Rekordtorschütze in einer Bundesliga-Saison. Die Bayern siegten mit 5:2.



Die weiteren Ergebnisse:

Dortmund - Leverkusen 3:1,

Wolfsburg - Mainz 2:3,

Frankfurt - Freiburg 3:1 und

Hoffenheim - Hertha BSC Berlin 2:1.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.