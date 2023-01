Nach Silvester-Krawallen

Die Gewaltexzesse in der Silvesternacht gegen Einsätzkräfte in Berlin und anderen Städten sorgen weiterhin für Diskussionen. (imago / Marius Schwarz)

Bundesinnenministerin Faeser sagte der "Bild am Sonntag", bis zu einem Urteil dürften maximal ein paar Wochen vergehen. Nur so könne sich der Rechtsstaat Respekt verschaffen. Junge Gewalttäter müssten sofort spüren, dass ihr Handeln Konsequenzen habe, erklärte die SPD-Politikerin. Bundesjustizminister Buschmann sagte der Zeitung, der Rechtsstaat müsse wehrhaft sein. Er dürfe sich von niemandem auf der Nase herumtanzen lassen. Bei Körperverletzungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte seien Haftstrafen bis zu mehreren Jahren möglich, die konsequent durchgesetzt werden müssten, so der FDP-Politiker. Bei Personen ohne Aufenthaltsrecht müssten die Möglichkeiten für Ausweisung und Abschiebung genutzt werden.

