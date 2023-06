Fernwärme ist nicht nur für Großstädte eine Option. Auch immer mehr kleine Orte setzen angesichts der Klimaziele auf die Rohrnetze. (Getty Images / imantsu)

Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geywitz beraten mit Vertretern von Energiewirtschaft und Kommunen, wie Fernwärme möglichst klimaneutral erzeugt werden kann. Der Umbau gilt als wesentlicher Teil der Energiewende, da der Wärmesektor für über die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland verantwortlich ist. Außerdem will die Bundesregierung, dass Länder und Kommunen konkrete Pläne zu ihrer künftigen Heizinfrastruktur vorlegen. So sollen Bürger erfahren, ob ihr Haus bald an ein Wärmenetz angeschlossen wird. In diesem Fall sollen Eigentümer nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" von der Pflicht zur Installation einer überwiegend mit Erneuerbaren Energien betriebenen Anlage befreit werden können.

Bei der Fernwärme wird in einem Heizkraftwerk heißes Wasser erzeugt, das dann über meist unterirdische Leitungen in einem Viertel oder einer Stadt verteilt wird. Die angeschlossenen Gebäude brauchen keine eigenen Heizkessel mehr.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.