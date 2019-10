In den Bundesministerien sind kaum Ostdeutsche in Führungspositionen.

Das zeigt die Antwort des Innenministeriums auf eine Frage des Bundestagsabgeordneten Höhn. Demnach stammen von den 1.750 Rereratsleiterinnen und Referatsleitern in den Bundesministerien und im Kanzleramt 217 aus Ostdeutschland. Das entspricht gut 12 Prozent bei einem Bevölkerungsanteil von 17 Prozent. Auf Ebene der Abteilungsleiter sind drei von 121 Beamten in Ostdeutschland geboren.



Der Linken-Politiker Höhn kritisiert besonders, dass der Trend an dieser Stelle nach unten zeigt. Er fordert deshalb laut MDR eine Ost-Quote für die Besetzung von Spitzenämtern in der Verwaltung. Thüringens Wirtschaftsminister Tiefensee von der SPD lehnt eine Quote ab. Es gehe darum, mehr ostdeutsche Frauen und Männer in die Lage versetzen, in Führungspositionen zu gehen und sie dazu ermuntern. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Sachsen im Bundestag, Lämmel, sieht die Spitzen in den Ministerien in der Pflicht, Ostdeutsche stärker zu fördern - und zwar durch rechtzeitige Personalentwicklung.



Auf Antrag der Linken diskutiert der Bundestag am Freitag über Möglichkeiten, mehr Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern in Führungspositionen zu bringen.