Nach Ansicht des Medienanwalts Christian Solmecke hätte Bundeslandeswirtschaftsminister Klöckner ihr umstrittenes Video mit dem Deutschlandchef des Nestlé-Konzern als Werbung kennzeichnen müssen.

So, wie es veröffentlicht wurde, würde er daher schon von Schleichwerbung sprechen, sagte Solmecke im Deutschlandfunk. Es gebe dazu zwar unterschiedliche Urteile der verschiedenen Gerichte, aber hier sich die CDU-Politikerin nach seiner Auffassung "ausnahmslos positiv zugunsten eines Unternehmens ausgesprochen." Dabei verwies der Jurist auf die Influencer-Urteile der vergangenen Monate - unter anderem gegen die Bloggerin und Instagrammerin Vreni Frost.



Klöckner hatte jüngst ein gemeinsames Video mit dem Nestlé-Manager Marc-Aurel Boersch über den offiziellen Account ihres Ministeriums in den Sozialen Medien verbreitet. In dem kurzen Clip würdigt sie den Konzern dafür, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt seiner Produkte reduziert zu haben. Der dazugehörige Tweet stellt den Bezug zur eigenen "Reduktionsstrategie" des Ministeriums für eine gesündere Ernährung her. Klöckner verteidigte ihr Vorgehen und bezeichnete Kritiker als "Hatespeaker", also in etwa als Hassredner.



Ihr Parteifreund Kiesewetter twitterte, es gehe gar nicht, sich als Ministerium so eng an eine Firma zu binden. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt warf ihr vor, sie habe ein Werbevideo für Nestlé gedreht.