Der 8. März ist Internationaler Frauentag. (Marie-Theres Fischer/Apa/dpa )

Man sei in Sachen Gleichstellung noch immer nicht am Ziel, sagte Frauenministerin Spiegel von den Grünen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um ungleiche Machtverhältnisse zu ändern, brauche es vielfältige Ansätze. Deshalb werde in Deutschland etwa das Entgelttransparenzgesetz weiter entwickelt, die Erwerbstätigkeit von Frauen gestärkt und die partnerschaftliche Verteilung von Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern gefördert.

Bauministerin Geywitz von der SPD kritisierte, Frauen erlebten im Alltag noch immer Sexismus, gerade auch in technischen Berufen. Bildungsministerin Stark-Watzinger - FDP - kündigte an, sie wolle die Zahl der Professorinnen in Deutschland erhöhen.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März gehen Frauen weltweit für ihre Rechte an die Öffentlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.