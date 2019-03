Bei der Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G ist die Milliardenmarke überschritten worden.

Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, boten die vier teilnehmenden Unternehmen Telekom, Vodafone, Telefónica und United Internet bis gestern Abend insgesamt 1,03 Milliarden Euro für die 41 Frequenzpakete. Die Versteigerung läuft bereits seit Dienstag vergangener Woche unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in Mainz.



Vertreter der Unternehmen geben in getrennten Räumen in einem abgeschirmten Netzwerk gleichzeitig ihre Gebote für die Blöcke ab. Eine Auktionsrunde dauert maximal eine Stunde. Die Auktion läuft so lange, bis es für keinen Block mehr ein höheres Gebot gibt. Das kann hunderte Runden und mehrere Wochen dauern.