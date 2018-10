Die Bundesnetzagentur hat Handynutzer dazu aufgerufen, bei der Erfassung von Funklöchern in Deutschland zu helfen.

Mit Hilfe einer App können sie ab sofort Lücken in der Mobilfunkabdeckung melden und damit dazu beitragen, dass diese mittelfristig geschlossen werden. Die Anwendung misst die Empfangsqualität und übermittelt sie an einen zentralen Server. Sobald genügend Daten vorliegen, sollen die Funklöcher auf einer Karte angezeigt und veröffentlicht werden.



Die Funkloch-App wurde vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben. Minister Scheuer erklärte, der aktuelle Zustand der Netzabdeckung in Deutschland sei für eine Wirtschaftsnation untragbar.