Die Bundesnetzagentur hat wegen unerlaubter Telefonwerbung Bußgelder gegen mehrere Callcenter verhängt.

Die Firma Cell it! müsse eine Strafe von 145.000 Euro zahlen, teilte die Behörde in Bonn mit. Das Unternehmen habe im Auftrag von Mobilcom-debitel an Kunden Abonnements für Hörbücher und Zeitschriften, Video-on-Demand-Dienste, Sicherheitssoftware oder Handyversicherungen von Drittanbietern verkauft. Außerdem seien den Angerufenen Dienstleistungen in Rechnung gestellt worden, die sie überhaupt nicht bestellt hätten. Auch für den Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland Fernsehen habe Cell i! die telefonische Akquise von Neukunden übernommen. Gegen die beiden Auftraggeber hatte die Bundesnetzagentur bereits Strafen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.