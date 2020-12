Deutschland hat 2020 im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich mehr Strom importiert.

Im kommerziellen Handel seien knapp 33.000 Gigawattstunden und damit 36 Prozent mehr als im Vorjahr ins Netz der Bundesrepublik geflossen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Sie bezieht sich auf Zahlen der Bundesnetzagentur. Zudem sei im Vergleich zu 2019 auch weniger in Deutschland erzeugter Strom ins Ausland verkauft worden. Im Ergebnis sei der Exportüberschuss gesunken und mit rund 17.400 Gigawattstunden nur noch halb so hoch wie im vergangenen Jahr gewesen. Insgesamt wurden in Deutschland 564.000 Gigawattstunden Strom erzeugt.



Als Ursache für den gewachsenen deutschen Bedarf an Elektrizität aus dem Ausland werden unter anderem sinkende Anteile von Kohle- und Kernkraftwerken an der Stromerzeugung hierzulande verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.