Gasversorgung

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, verwies in der "Rheinischen Post" auf Vorgaben im Mietrecht, wonach Vermieter die Heizungsanlage während der Heizperiode so einstellen müssen, dass eine Mindesttemperatur zwischen 20 und 22 Grad Celsius erreicht wird. Der Staat könnte diese Heiz-Vorgaben zeitweise senken, meinte Müller. Er regte außerdem an, Unternehmen mit Prämien zum Gassparen anzuregen.

Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck rief die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen auf, nachdem der russische Gazprom-Konzern die Gasliefermengen nach Deutschland erneut gedrossel hat. Die Lage sei ernst, jede Kilowattstunde helfe in dieser Situation, sagte der Grünen-Politiker in einem auf Twitter verbreiteten Video. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist ihmzufolge derzeit aber nicht gefährdet.

Gazprom hatte gestern angekündigt, die Gaslieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland heute früh erneut zu drosseln. Nach eigenen Angaben wird das Unternehmen höchstens noch 67 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag durch die Leitung pumpen. Erst Anfang der Woche hatte der Konzern mitgeteilt, dass die tägliche Menge von 167 auf 100 Millionen Kubikmeter gesenkt wird. Gazprom erklärte auch die neuerliche Reduzierung mit Verzögerungen bei Reparaturen durch die Firma Siemens. Habeck hält dies für vorgeschoben.

