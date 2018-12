Bei der Bundesnetzagentur ist die Zahl der Beschwerden über unerlaubte Telefonwerbung in diesem Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Bis Ende November gingen 58.000 Beschwerden ein, wie die Behörde in Bonn mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 52.000, im Jahr davor nur knapp 27.000. Die Bundesnetzagentur verhängte wegen der Fälle in diesem Jahr Bußgelder in einer Gesamthöhe von 1,1 Millionen Euro; rund 700 Nummern wurden abgeschaltet.