Erdgas-Versorgung

Deutschland habe seine Speicher ausreichend aufgefüllt, sagte Behördenchef Müller der "Bild am Sonntag". Zudem habe das milde Klima dazu geführt, dass Unternehmen und Privathaushalte deutlich weniger Gas verbraucht hätten als erwartet. Auch bei den Gaspreisen rechnet die Bundesnetzagentur mit einer Entspannung. Gas koste aktuell wieder so viel wie im Dezember 2021, erklärte Müller. Viel spreche dafür, dass ein Preisplateau erreicht worden sei, mit dem man die nächsten ein bis zwei Jahre rechnen könne. Risikofaktoren seien aber weiterhin ein kalter nächster Winter, ein Anstieg des Verbrauchs in China sowie eine Beschädigung der Infrastruktur wie bei den Nord-Stream-Pipelines.

