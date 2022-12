Gasversorgung in Deutschland

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, warnt angesichts niedriger Temperaturen vor Leichtfertigkeit beim Heizen. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Jetzt sei die Situation gekommen, in der sich zeige, ob Deutschland ohne eine Gas-Mangel-Lage durch den Winter komme, sagte Behördenchef Müller im Deutschlandfunk. Nach wie vor müssten beim gesamten Gasverbrauch 20 Prozent eingespart werden. Wenn dies nicht gelinge, könne man zum Ende der kalten Jahreszeit nicht mehr alle Bedürfnisse nach Gas in der Industrie und bei den privaten Verbrauchern befriedigen, erklärte Müller.

In den vergangenen Wochen hatte sich die Gas-Lage in Deutschland weger voller Speicher eigentlich entspannt. Die Bundesnetzagentur stufte am Montag jedoch erstmals einen ihrer fünf Indikatoren zur Überwachung der Versorgungssituation als kritisch ein, nämlich die Prognose für die Temperatur. Aufgrund der erwarteten Kälte sei mit einem deutlichen Mehrverbrauch zu rechnen, hieß es im Lagebericht.

