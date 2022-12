Energiekrise

Eine Sprecherin sagte, man sei nicht besorgt. Es sei klar, dass dies im Winter passieren werde. Sie verwies darauf, dass auch weiter LNG-Gas importiert werde, man also nicht nur auf die Speicher angewiesen sei.

Bundesnetzagenturchef Müller hatte im Morgenmagazin von ARD und ZDF betont, sowohl in den Privat-Haushalten als auch in der Wirtschaft würden derzeit die Einsparziele nicht erreicht. Am Montag sei der Speicherstand der Gasspeicher in Deutschland um einen ganzen Prozentpunkt auf 92,45 Prozent gesunken. Dies dürfe sich nicht fortsetzen. Auch das Kölner Institut für Wirtschaft forderte Unternehmen und private Haushalte zu einem weiterhin sparsamen Gasverbrauch auf. Der I W-Ökonom Schäfer sagte im Deutschlandfunk , die Speicher dürften im Winter nicht komplett geleert werden. Der Jahreswechsel 2023/2024 werde noch kritischer.