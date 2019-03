Die Versteigerung der ersten 5G-Frequenzen an verschiedene Telefonanbieter hat heute begonnen.

In Mainz drückte der Chef der Bundesnetzagentur, Homann, zum Start symbolisch auf den Knopf einer alten Stopp-Uhr. Die Auktion wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern und könnte dem Staat mehrere Milliarden Euro einbringen. 5G steht für die 5. Mobilfunkgeneration. Der neue Standard ist vor allem für die Industrie wichtig, weil er Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht.



Die Netzagentur hat den Mobilfunkunternehmen aber auch Auflagen gemacht. Sie müssen unter anderem bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte je Bundesland, alle Bundesautobahnen sowie die wichtigsten Schienenwege mit schnellem Internet versorgen.



An der Auktion beteiligen sich die Deutsche Telekom, Telefónica, Vodafone und United Internet.