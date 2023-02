Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Zwar möge es in milden Wintern so wirken, als ob man nicht alles bräuchte, sagte Müller im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Anders sei dies hingegen in kalten Wintern, in denen auch an die anderen Länder in Europa gedacht werden müsse, die keine Flüssiggasterminals an ihren Küsten bauen könnten. Deutschland sollte in kalten Wintern die Bedürfnisse der Nachbarländer mitbedienen können. Dies sei eine Frage der Solidarität.

In Deutschland sollen bis Ende des Jahres sechs Flüssiggas-Terminals zur Verfügung stehen. Einige wurden bereits in Betrieb genommen. Die Bundesregierung hatte für die Einrichtung die Genehmigungsverfahren gelockert. Naturverbände befürchten durch den Ausbau eine Gefahr für die Ökosysteme.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.