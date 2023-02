Interview der Woche

Bundesnetzagentur verteidigt massiven LNG-Ausbau

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, hält die neue LNG-Infrastruktur in Deutschland nicht für überdimensioniert. Zwar möge es in milden Wintern so wirken, als ob man nicht alles bräuchte, sagte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Anders sei dies hingegen in kalten Wintern, in denen auch an die anderen Länder in Europa gedacht werden müsse, die keine Flüssiggasterminals an ihren Küsten bauen könnten.

18.02.2023