Wahl in Schleswig-Holstein

Vorrangig wird es bei der Analyse in den Parteizentralen wohl auch um eine Strategie für den Endspurt des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen gehen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird am kommenden Sonntag gewählt. Parteichef Merz schrieb auf Twitter, das überragende Ergebnis der schleswig-holsteinischen CDU gebe Rückenwind für die Wahl am Sonntag. Das Abstimmungsergebnis sei ein Erfolg für die gesamte Partei. Generalsekretär Czaja verwies auf die gute Zusammenarbeit der CDU mit der FDP und den Grünen in Kiel. Das Jamaika-Bündnis habe Schleswig-Holstein gut getan.

Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen drang auf ein schwarz-grünes Regierungsbündnis. Dagegen betonte FDP-Chef Lindner, es gebe im Norden eine bürgerliche Mehrheit der Mitte von Union und FDP.

Enttäuscht äußerte sich die SPD. Generalsekretär Kühnert führte das schlechte Ergebnis auf den starken Amtsinhaber Günther zurück. Einen Effekt durch Bundeskanzler Scholz sehe er nicht, sagte Kühnert in der ARD.

