Die CDU stellt die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe infrage.

Die Partei will prüfen lassen, ob die Organisation noch die Kriterien für die Gemeinnützigkeit erfüllt. Ein entsprechender Antrag wurde auf dem Bundesparteitag in Hamburg beschlossen. Die CDU stellt die Ziele der Umwelthilfe bei ihren Klagen auf Fahrverbote für Dieselautos in Frage.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vize Armin Laschet hatte vor einer Woche über die Umwelthilfe gesagt: "Das ist ein klassischer Abmahnverein, finanziert von einem ausländischen Autokonzern, der die deutsche Autoindustrie schwächen will." Laschet spielte damit auf den japanischen Fahrzeughersteller Toyota an. Der teilte inzwischen mit, im kommenden Jahr seine Geldzahlungen an die Umwelthilfe zu beenden.

Scharfe Kritik von den Grünen

Die Umwelthilfe nannte das Vorgehen der CDU "bedenklich". Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner sagte, die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer habe zuletzt mehrfach gesagt, dass ihre Partei das Thema Umwelt vernachlässigt habe. Insofern sei es verwunderlich, dass eine Organisation, die sich für europäische Umweltstandards einsetze, durch die CDU jetzt unter Beschuss gerate.



Die Umwelthilfe spielt eine zentrale Rolle in der Debatte um Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten. Würde die Gemeinnützigkeit aberkannt, dürfte das dem Verein die Finanzierung erschweren. Eine solche Prüfung ist Aufgabe des Finanzamts.



Von Seiten der Grünen kam Unterstützung für die Umwelthilfe. Der Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Arndt Klocke, kritisierte die CDU auf Twitter, statt sich die Automobilindustrie wegen der Dieselbetrügereien vorzuknöpfen, gehe es jetzt gegen die Umweltverbände. Das sei "armselig". Sein Parteifreund Janecek warf der CDU sogar vor, sie agiere "nicht einen Deut besser als die Autokraten in Ungarn, China, etc."

Soli bis 2021 abschaffen

Die Christdemokraten wollen ferner den Solidaritätszuschlag bis Ende 2021 vollständig abschaffen. Das legten sie in einem weiteren Parteitags-Beschluss fest. Die CDU betont darin aber zugleich, sie halte am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ohne neue Schulden fest. Die komplette Abschaffung des Soli würde sich im Bundeshaushalt mit zehn Milliarden Euro pro Jahr niederschlagen.

Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft

Zuvor hatte sich der Bundesparteitag in einem Beschluss zur sozialen Marktwirtschaft bekannt. In dem Text heißt es, Leistungsträger in der Mitte der Gesellschaft müssten entlastet werden. Eine Vermögenssteuer wird abgelehnt. Berufe in den Bereichen Pflege, Betreuung und Bildung brauchten eine angemessene Achtung und Bezahlung.



Die Zustimmung der Delegierten fand auch ein Antrag des CDU-Vorstands zur Stärkung der Bundeswehr. Darin unterstützt die Partei die Vision einer europäischen Armee und auch grundsätzlich das Ziel der Nato-Staaten, die Verteidigungausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern.



Zuvor hatte der Parteitag den bisherigen Vorsitzenden der Jungen Union, Ziemiak, zum neuen CDU-Generalsekretär gewählt. Er erhielt 62,8 Prozent der Stimmen.

CDU für UNO-Migrationspakt

Gestern hatte sich der CDU-Bundesparteitag auch für den UNO-Migrationspakt ausgesprochen. Die Delegierten billigten nach kontroverser Debatte mit großer Mehrheit einen Antrag des Parteivorstands, in dem der Pakt als Mittel zur Steuerung und Begrenzung der Migration sowie zur Wahrung der Rechte der Migranten bewertet wird. Der Text ist wortgleich mit jenem Entschließungsantrag zum Migrationspakt, den der Bundestag kürzlich mit der Stimmenmehrheit der Koalition gebilligt hatte.



Das internationale Regelwerk ohne rechtliche Bindung soll am Montag bei einer Konferenz in Marrakesch angenommen werden, an der auch Bundeskanzlerin Merkel teilnimmt.