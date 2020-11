In der nordrhein-westfälischen Stadt Kalkar hat der Bundesparteitag der AfD begonnen. Rund 600 Delegierte beraten heute und morgen über sozialpolitische Fragen und ein Rentenkonzept. Trotz der Corona-Infektionslage hat sich die Partei für einen Präsenzparteitag entschieden. Es gelten strenge Hygienevorschriften.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte entschieden, dass die Delegierten auch an ihren Sitzplätzen einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Bürgermeisterin Schulz äußerte Zweifel an der Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Im Deutschlandfunk sagte sie, sollten sich einzelne Delegierte nicht an die Regeln halten, würden sie darauf zweimal angesprochen und wenn nötig des Saales verwiesen. Das Ordnungsamt von Kalkar sei vor Ort und werde die Maßnahmen kontrollieren.



Gegen den Parteitag der AfD wollen heute in Kalkar zahlreiche Menschen protestieren. Eine erster Demonstrationszug setzte sich bereits in Bewegung. Die Polizei rechnet mit einem Großeinsatz.

