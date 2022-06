Die rund 570 Delegierten entscheiden unter anderem über einen Leitantrag des Parteivorstandes, in dem Russland wegen des Ukraine-Kriegs eine "imperialistische Politik" vorgeworfen wird. Eine Gruppe um die frühere Fraktionschefin Wagenknecht, die eine Mitschuld des Westens an dem Krieg sieht, verlangt Änderungen des Textes. Morgen steht die Neuwahl des Linken-Bundesvorstands an. Die Konferenz endet am Sonntag.