Der FDP-Bundesparteitag hat in Berlin einen Antrag für ein allgemeines Wahlrecht bereits mit 16 Jahren angenommen.

In dem Papier heißt es, die rund 1,5 Millionen jungen Menschen zwischen 16 und 18 Jahren in Deutschland sollten die Wertschätzung erhalten, die sie verdienten. Dazu gehöre auch die Anerkennung, dass sie zur politischen Willensbildung durch eine Wahl fähig seien. Zudem seien junge und künftige Generationen am stärksten von den Folgen der Renten-, Finanz-, Digital- und Klimapolitik betroffen. Darüber hinaus sei auch die Mitgliedschaft in Parteien bereits ab 16 Jahren zulässig.



Zuvor hatte der Parteitag den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Wissing zum neuen Generalsekretär der Freien Demokraten gewählt. Der Parteivorsitzende Lindner bekräftigte in seiner Rede den Anspruch der FDP auf Regierungsverantwortung nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Außerdem rief er Bund, Länder und Gemeinden auf, in der Corona-Pandemie intelligente Maßnahmen zu entwickeln, um einen - Zitat - zweiten Lockdown im Herbst zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.