Die FDP wird auch mit der Forderung nach einer Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und einer Senkung des Rundfunkbeitrags in den Bundestagswahlkampf gehen.

Ein entsprechender Änderungsantrag für das Wahlprogramm wurde am Abend gegen den Willen der Parteiführung knapp mit 185 zu 179 Stimmen angenommen. Vergeblich hatte Generalsekretär Wissing an die Delegierten appelliert, den Antrag abzulehnen. Im Wahlprogramm heißt es nun, der öffentlich-rechtliche Rundfunk brauche eine Auftrags- und Strukturreform. Die Freie Demokraten wollten einen moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentationen konzentrieren solle. Die Zahl der Fernseh- und Hörfunkkanäle, sei zu reduzieren. Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gehören ARD, ZDF und das Deutschlandradio.



Wegen hunderter Änderungsanträge wurde die für gestern geplante Verabschiedung des Wahlprogramms auf heute verschoben.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.