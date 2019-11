Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag in Bielefeld ein Programm gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten beschlossen.

Danach soll der Anstieg in bestehenden Mietverträgen auf drei Prozent pro Jahr begrenzt werden. Zudem sollen Mieter ein Recht erhalten, untereinander ihre Mietverträge zu tauschen. So sollen zum Beispiel Familien in größere und Singles in kleinere Wohnungen ziehen können, ohne einen neuen und oft viel teureren Vertrag abschließen zu müssen. Ein Recht auf Wohnen wollen die Grünen zudem im Grundgesetz festschreiben. Morgen stellen sich die Vorsitzenden Habeck und Baerbock zur Wiederwahl. Diese gilt als sicher.



Zum Auftakt des Parteitreffens am Nachmittag sagte Habeck, man brauche wieder Mut und Leidenschaft, die großen Dinge in der Politik voranzutreiben. Die Ära Merkel gehe erkennbar zu Ende. Die Grünen wollten die Weichen für die neue Zeit mitstellen. Als dringlichste Probleme nannte Habeck unter anderem die Erderwärmung und das Wiedererstarken nationalistischer Bewegungen. Er betonte, seine Partei habe in den vergangenen Jahren "so viel Hoffnung geweckt", nun müsse man daraus "Wirklichkeit" machen. Er mahnte seine Partei, besser zuzuhören. Auch für die Grünen gelte, dass die Toleranz gegenüber dem Gegenargument gehalten werden müsse.

"So ist die gesamte AfD ein Fall für den Verfassungsschutz"

Indirekt sprach er für eine Beobachtung der gesamten AfD durch den Verfassungsschutz aus. Die Parteiführung habe sich nicht von ihrer bereits beobachteten Jugendorganisation Junge Alternative oder von der Parteiströmung "Flügel" distanziert, die von einem "faschistischen Staat" träumten, sagte er. "Unter diesen Voraussetzungen ist die gesamte AfD ein Fall für den Verfassungsschutz." Habeck führte aus, die Bundesbürger lebten "in der besten und der freisten Republik", die es jemals auf deutschem Boden gegeben habe. Diese Republik müsse man verteidigen, sie dürfe "nicht faschistisch abgeräumt" werden.



Auf dem dreitägigen Parteitag geht es unter anderem um die Themen Mieten und Wohnen. Der Bundesvorstand hat vorgeschlagen, ein Recht auf Wohnen im Grundgesetz zu verankern und Enteignungen als letztes Mittel gegen Missbrauch von Eigentum ausdrücklich zu nennen. Darüber hinaus sollten Mieter nach den Vorstellungen des Grünen-Bundesvorstands das Recht bekommen, ihre Mietverträge untereinander zu tauschen.



Morgen stellen sich die Vorsitzenden Habeck und Baerbock zur Wiederwahl.