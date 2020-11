Beim Bundesparteitag der Grünen stehen heute kontroverse Diskussionen an. Ein Punkt betrifft das Kernthema der Grünen - die Klimapolitik.

Am zweiten Tag des hybriden Parteitags diskutieren die 800 Delegierten darüber, welches Ziel sie zur Begrenzung der Erderwärmung festschreiben. Der Bundesvorstand plädiert dafür, sich am Pariser Klimaabkommen zu orientieren, das vorsieht, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad. Kritikern aus der Umweltbewegung geht das nicht weit genug. Sie verlangen eine klare Begrenzung auf 1,5 Grad. Auch Fridays for Future verlangt radikalere Vorgaben.

Parteispitze für weicheres Ziel

Parteichefin Baerbock warnte am Freitag davor, am Pariser Vertrag zu "rütteln". Das verhindere, dass man ihn gemeinsam mit Leben fülle. Ähnlich hatte sich Bundesgeschäftsführer Kellner geäußert. Wenn man jetzt anfange, die Pariser Ziele umzuformulieren, schwäche man das Pariser Abkommen und damit den gemeinsamen Kampf für Klimaschutz, sagte er vor Beginn des Parteitags der "taz".



Die Abstimmung ist aus mehreren Gründen heikel: Erstens wäre es eine klare Niederlage für die Parteispitze, wenn sie sich in diesem Kernthema nicht durchsetzen würde. Zweitens müsste im Falle einer 1,5-Grad-Vorgabe die Reduktion des Treibhausgas-Ausstoß deutlich beschleunigt werden. Experten zufolge würden sich die Risiken für schwerste Schäden im Ökosystem dadurch erheblich verringern. Allerdings halten viele eine Erwärmung um maximal 1,5 Grad für kaum noch erreichbar.

Konkurrenz in Baden-Würrtemberg

Drittens geht es um ein strategisches Problem der Grünen: Teile ihrer Basis und der Klimaschutzbewegung finden, sie müssten beim Klimaschutz viel mehr Tempo machen - es droht Konkurrenz wie die der neuen Klimaliste, etwa bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Peters, sagte im Deutschlandfunk, es sei schade, dass die Mitglieder der Klimaliste nicht zu den Grünen gekommen seien. Zugleich sei deren Gründung ein gutes Zeichen, um noch mal Druck auf die Grüne aufzubauen. Zum Streit über das Klimaziel sagte sie, man benötige eine starke Grenze und vor allem ein starkes Ziel und deshalb kämpfe man natürlich für klare Bekenntnisse zum 1,5-Grad-Ziel.

Habeck gegen bundesweite Volksabstimmungen

Auch beim Wirtschafts-Kapitel geht es um grundsätzliche Fragen, etwa die Haltung der Partei zum Wirtschaftswachstum und zur Marktwirtschaft. Ein weiterer Programmpunkt ist die Belebung der direkten Demokratie. Der Ko-Vorsitzende der Grünen, Habeck, sprach sich gegen Volksabstimmungen auf Bundesebene aus. Er glaube nicht, dass bundesweite Volksabstimmungen Probleme lösen könnten, sagte er der Funke Mediengruppe. Schließlich sei zum Beispiel der Brexit durch eine derartige Abstimmung in Großbritannien ausgelöst worden. Habeck plädierte stattdessen für Bürgerräte, die den Parlamenten Vorschläge zu konkreten Fragen vorlegen könnten.



Mit der für Sonntag geplanten Schlussabstimmung wollen die Grünen das vierte Grundsatzprogramm ihrer gut 40-jährigen Parteigeschichte beschließen. Wegen der Corona-Pandemie tagen die Grünen digital, nur Vorstand, Präsidium, Mitarbeiter und Journalisten dürfen in die Parteitagshalle. Die Delegierten verfolgen den Parteitag ebenso wie Zuschauer übers Internet, Gastreden werden als Video eingespielt, auch die Debatten und Abstimmungen laufen digital.



Diese Nachricht wurde am 21.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.