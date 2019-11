Grünen-Fraktionschef Hofreiter hat vor der Bundesdelegiertenkonferenz den Regierungsanspruch seiner Partei unterstrichen.

Angesichts der zermürbenden Großen Koalition sei klar, dass die Grünen regieren wollten, sagte Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die guten Umfragewerte gäben der Partei die nötige Kraft für ihre neue Rolle. Die Grünen seien aktuell die einzige demokratische Partei, die noch in der Lage sei, Orientierung zu geben, meinte Hofreiter.



Beim heute beginnenden Bundesparteitag in Bielefeld geht es unter anderem um die Themen Wohnen und Finanzen. Im Kampf gegen steigende Mieten schlägt der Vorstand der Grünen ein Recht auf Wohnen im Grundgesetz vor. Am Samstag soll die Parteiführung neu gewählt werden. Die Wiederwahl der beiden Vorsitzenden Baerbock und Habeck gilt als sicher.